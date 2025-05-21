Karabük'te bir evin garajında yangın çıktı: Alevler sıçramadan kontrol altına alındı

Karabük'te akşam saatleri bir evin önündeki garajda yangın paniği yaşandı. Alevler kısa sürede büyümesiyle garajı tamamen sardı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 03:33

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Olay, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin önünde bulunan garajda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek garajı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Öte yandan yangın anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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