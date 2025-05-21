Başkent'te 3 TIR zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı
Kızılcahamam ilçesi İstanbul-Ankara karayolunda seyir halinde ilerleyen bir TIR, taşıdığı balyaları dökmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı. Frenleri ısınan TIR'lar zincirleme kazaya neden olurken 3 TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, İstanbul-Ankara D-750 karayolu Kızılcahamam Akyarma mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Ankara'ya geri dönüşüm balyaları taşıdığı tespit edilen bir tırın yola geri dönüşüm balyalarını dökmesi sebebiyle yol trafiğe kapatıldı.
Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle yoğun araç kuyruğu oluştu. Frenleri ısınan tırlar zincirleme kazaya neden oldu. 3 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karayolları ekipleri yolda temizleme çalışması yaptı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.