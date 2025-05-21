Yaşam

Başkent'te 3 TIR zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı

Kızılcahamam ilçesi İstanbul-Ankara karayolunda seyir halinde ilerleyen bir TIR, taşıdığı balyaları dökmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı. Frenleri ısınan TIR'lar zincirleme kazaya neden olurken 3 TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Başkent'te 3 TIR zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı

Kaza, İstanbul-Ankara D-750 karayolu Kızılcahamam Akyarma mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Ankara'ya geri dönüşüm balyaları taşıdığı tespit edilen bir tırın yola geri dönüşüm balyalarını dökmesi sebebiyle yol trafiğe kapatıldı.

BAŞKENT'TE 3 TIR ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI: 2 YARALI

Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle yoğun araç kuyruğu oluştu. Frenleri ısınan tırlar zincirleme kazaya neden oldu. 3 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Foto: İHAFoto: İHA

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karayolları ekipleri yolda temizleme çalışması yaptı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN