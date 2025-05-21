Bursa'da Türk bayrağına saldırı: Şüphelinin zihinsel engelli olduğu belirtildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişinin Türk bayrağını yakmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Polis ekipleri görüntüler üzerine harekete geçerken şahsın kimlik bilgileri tespit edildi. Ekipler saldırganı gözaltına alırken konuya ilişkin Bursa Valiliği'nden açıklamaya yapıldı. Açıklamada şahsın zihinsel engelli olduğunu belirtildi.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 03:27

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Valilik tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Türk bayrağını yakmaya çalıştığına dair görüntülerin sosyal medyada yer aldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "M.Ç. olduğu tespit edilen şüpheli yakalanmış, şahsın üzerinde bulunan engelli kimlik kartında yüzde 50 zihinsel engelli olduğu ibaresi görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve şüphelinin işlemlerin ardından adli mercilere sevk edileceği kaydedildi.

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