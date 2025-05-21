Doğunun Boğaz Köprüsü ile 10 yılda 3,3 milyar TL tasarruf

Giriş Tarihi: 21.05.2025 11:21

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğunun Boğaz Köprüsü olarak anılan Nissibi Köprüsü'nü 10 yılda 6 milyon 62 bin aracın kullandığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, 10 yıllık süreçte zamandan 1,6 milyar lira, akaryakıttan 1,7 milyar lira olmak üzere toplam 3,3 milyar lira tasarruf sağladıklarını da kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğunun Boğaz Köprüsü olarak anılan Nissibi Köprüsü'nün hizmete açılışının 10. yılı dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu. Uraloğlu, 21 Mayıs 2015 tarihinde vatandaşların hizmetine sunulan köprünün, Güneydoğu Anadolu karayolu ulaşım ağı içerisinde en önemli geçiş noktalarından birini oluşturduğunu söyledi.