Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 11:24

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Edinile bilgiye göre olay, gece saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesinde meydana geldi.

Mehmet Sümer (43), evinin önünde kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sümer, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sümer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Sümer'in cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.