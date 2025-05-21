Makas atan sürücü zincirleme kazaya sebep oldu

Adana'nın Çukurova ilçesinde anayolda makas atan bir sürücü, önündeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç park halindeki 3 araca çarpmasıyla zincirleme kazaya neden oldu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 02:55

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Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana gelen kazada, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 CSL 04 plakalı otomobil trafikte makas atmaya çalıştığı sırada, önünde ilerleyen 01 DFS 49 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 01 DFS 49 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 3 araca daha çarptı.



Makas atan otomobil ise kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.



Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

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