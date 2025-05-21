Çanakkale'de feci kaza: Şüpheliyi takip eden polis üniversite öğrencisine çarptı

Giriş Tarihi: 21.05.2025 04:56

Kaza, saat 23.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri denetim yaptıkları sırada, bir otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, kaçmaya başladı. Şüpheli sürücü kaçışını sürdürürken, motosikletli polis timi takibe başladı. Atatürk Caddesi üzerinde devam eden takip sırasında, polisin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Doğa Güneş'e çarptı.