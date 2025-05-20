Yaşam

Şişli'de korku dolu anlar: Rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

Şişli'de akşam saatleri etrafa rastgele ateş açan şüpheli, polis ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler, saldırgana müdahale etmeye çalıştıkları sırada kurşunların hedefi oldu. Çıkan çatışmanın ardından şüpheli gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Şişli'de korku dolu anlar: Rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

Olay, Şişli 19 Mayıs Mahalllesi'nde Aslanyurt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir erkek şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında etrafa rastgele ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Saldırgan polis ekiplerine ateş açmasının ardından ikna edilince gözaltına alındı. (İHA) Saldırgan polis ekiplerine ateş açmasının ardından ikna edilince gözaltına alındı. (İHA)

KARŞILIKLI ÇATIŞMA YAŞANDI

Olay yerine gelen ekipler saldırgana müdahalede bulunmak istediği esnada şahıs polislere de ateş açtı. Şahıs ile polisler arasında bir süre karşılıklı çatışma yaşandı. Çatışma sonrası ikna edilen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çatışma sonrası olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemede bulundu.

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