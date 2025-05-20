Şişli'de korku dolu anlar: Rastgele ateş açan şüpheli yakalandı
Şişli'de akşam saatleri etrafa rastgele ateş açan şüpheli, polis ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler, saldırgana müdahale etmeye çalıştıkları sırada kurşunların hedefi oldu. Çıkan çatışmanın ardından şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Şişli 19 Mayıs Mahalllesi'nde Aslanyurt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir erkek şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında etrafa rastgele ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.
KARŞILIKLI ÇATIŞMA YAŞANDI
Olay yerine gelen ekipler saldırgana müdahalede bulunmak istediği esnada şahıs polislere de ateş açtı. Şahıs ile polisler arasında bir süre karşılıklı çatışma yaşandı. Çatışma sonrası ikna edilen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çatışma sonrası olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemede bulundu.