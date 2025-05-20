Şişli'de korku dolu anlar: Rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 20.05.2025 02:03

Olay, Şişli 19 Mayıs Mahalllesi'nde Aslanyurt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir erkek şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında etrafa rastgele ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.