Kocaeli'deki palet deposunda yangın: Alevler kontrol altında

Giriş Tarihi: 20.05.2025 02:12

Gebze'de gece saat 02.00'de Tavşanlı Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerindeki ahşap palet deposunun açık alanında yangın çıktı. Yüzlerce ahşap paletin bulunduğu açık alandan yayılan duman ve alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.