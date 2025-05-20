Kocaeli'deki palet deposunda yangın: Alevler kontrol altında
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan ahşap palet deposunun açık alanında yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla büyürken olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Gebze'de gece saat 02.00'de Tavşanlı Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerindeki ahşap palet deposunun açık alanında yangın çıktı. Yüzlerce ahşap paletin bulunduğu açık alandan yayılan duman ve alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGINA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI
İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın yarım saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.