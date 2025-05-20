Yaşam

Hastane önündeki araçta yangın çıktı: İlk müdahaleyi polis ve sağlık ekipleri yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hastane önünde park halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevler çevrede kısa süreli paniğe neden olurken yangına ilk müdahaleyi hastanede görevli polis ve sağlık ekipleri yaptı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Hastane önündeki araçta yangın çıktı: İlk müdahaleyi polis ve sağlık ekipleri yaptı

Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis otoparkında meydana geldi. 16 AHS 595 plakalı otomobilin motor kısmından duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen hastanede bulunan trafik polisleri ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri, yangın tüpleriyle araca müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle otomobilin motor bölümünde hasar oluştu.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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