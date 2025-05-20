Bursa'da gençler tehlikeli yolculuğu: Motosikletin arkasında paten kaydılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde patenli 3 genç, anayolda seyir halinde ilerleyen bir motosikletin arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yaptı. O anlar görenleri tedirgin ederken çevredekiler tarafından an bean kaydedildi.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 02:31

Paylaş



ABONE OL

İnegöl ilçesinde patenli 3 gencin araç trafiğinin yoğun olduğu Alanyurt yolu üzerindeki tehlikeli seyahati çevredekilerin tepkisini çekti. Seyir halindeki bir motosikletten destek alan patenli genci, diğer 2 arkadaşı tutarak yolculuk yaptı.

HEM KENDİ CANLARINI HEM DE TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTULAR

Hem kendi güvenliklerini hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atan gençlerin bu tehlikeli seyahati çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük tepki topladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN