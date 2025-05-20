19 Mayıs kutlamasında havai fişek kazası! Rampa patladı: 1 yaralı

Bartın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen programda bir havai fişek gösterisi için hazırlanan rampa patladı. Olayda 1 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 01:19

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Bartın Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından Arda Sivaslı ve Grup Touche konseri düzenlendi. Programda havai fişek gösterisi de yapıldı. Gösteri esnasında havai fişek rampalarından birinin patlaması sonucu A.İ. isimli görevli yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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