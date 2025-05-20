Gaziantep'te dehşet anları! Taksici yolcu tarafından defalarca bıçaklandı

Giriş Tarihi: 20.05.2025 03:11

Olay, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ticari taksi şoförü Hüseyin Y., aracına aldığı yolcunun önce sözlü sonra da bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda yüzünden ve boynundan yaralanan taksici kendisini güçlükle araçtan dışarı atarken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yaralanan Hüseyin Y., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Y., buradan Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.