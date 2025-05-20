Yaşam

Batman'da feci kaza: Namazdan çıkan adama otomobil çarptı

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde namazdan çıkan yaşlı adam yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yola savrulurken olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı İsmail Tokdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Batman'da feci kaza: Namazdan çıkan adama otomobil çarptı

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyü mevkiinde camide namaz kıldıktan sonra otomobiline binmek üzere yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki İsmail Tokdemir'e otomobil çarptı. Tokdemir, çarpmanın etkisi ile savruldu.

Yaşanan kazada hayatını kaybeden İsmail Tokdemir (İHA)Yaşanan kazada hayatını kaybeden İsmail Tokdemir (İHA)

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Tokdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde hayatını kaybeden Tokdemir'in cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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