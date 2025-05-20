Batman'da feci kaza: Namazdan çıkan adama otomobil çarptı

Giriş Tarihi: 20.05.2025 00:49

Batman 'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyü mevkiinde camide namaz kıldıktan sonra otomobiline binmek üzere yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki İsmail Tokdemir 'e otomobil çarptı. Tokdemir, çarpmanın etkisi ile savruldu.

Yaşanan kazada hayatını kaybeden İsmail Tokdemir (İHA)

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Tokdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde hayatını kaybeden Tokdemir'in cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.