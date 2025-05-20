Batman'da feci kaza: Namazdan çıkan adama otomobil çarptı
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde namazdan çıkan yaşlı adam yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yola savrulurken olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı İsmail Tokdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyü mevkiinde camide namaz kıldıktan sonra otomobiline binmek üzere yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki İsmail Tokdemir'e otomobil çarptı. Tokdemir, çarpmanın etkisi ile savruldu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Tokdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde hayatını kaybeden Tokdemir'in cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.