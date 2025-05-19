Bağcılar’da kanlı saldırı! Rastgele ateş açtı: 5 yaralı
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde akşam saatlerinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı paniğe yol açtı. Kapıya gelen kimliği belirsiz süpheli, yanında getirdiği silahla içeriye ateş açtı. Olayda 4 müşteri ve 1 çalışan yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
Bağcılar Fatih Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda bir iş yerinin önüne gelen saldırgan, kapıdan içeriye doğru rastgele ateş açtı. Kurşunların hedefi olan iş yerinde 4 müşteri ve 1 çalışan çeşitli yerlerinden yaralandı.
VATANDAŞLARIN İHBARIYLA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Çevredeki vatandaşların silah sesleri üzerine yaptığı ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
OLAY YERİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ
Polis ekipleri iş yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatılırken, olayın gerçekleştiği noktada çok sayıda boş kovan bulundu. İş yerinin güvenlik kamera kayıtları da incelemeye alındı.
SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR
Silahlı saldırının ardından olay yerinden hızla uzaklaşan saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
YARALILARIN DURUMU TAKİP EDİLİYOR
Yaralanan 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumları sağlık ekipleri tarafından takip ediliyor.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.