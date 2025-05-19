Bağcılar’da kanlı saldırı! Rastgele ateş açtı: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 19.05.2025 22:53

Bağcılar Fatih Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda bir iş yerinin önüne gelen saldırgan, kapıdan içeriye doğru rastgele ateş açtı. Kurşunların hedefi olan iş yerinde 4 müşteri ve 1 çalışan çeşitli yerlerinden yaralandı.

VATANDAŞLARIN İHBARIYLA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Çevredeki vatandaşların silah sesleri üzerine yaptığı ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.