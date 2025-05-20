Şişli'de otomobil yangını: D100 karayolu trafiğe kapatıldı
Şişli'de seyir halinde ilerleyen bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken Mecidiyeköy D100 karayolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.
Şişli'de akşam saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine giden bir otomobilin motor kısmından duman çıktığını gören sürücü, aracı sağ şeritte durdurdu. Sürücü araçtan inerken, yangın otomobilin tamamına yayıldı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangın sebebiyle D-100 Karayolu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti kısa süreyle trafiğe kapatıldı.
Yanan otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.