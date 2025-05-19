Yaşam

Seyir halindeki araç cayır cayır yandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobil aniden yandı. Alevler kısa sürede aracı sararken yapılan müdahale sonrasında aracın hurdaya döndüğü görüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Seyir halindeki araç cayır cayır yandı

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim onarak yanan TOFAŞ marka otomobil kullanılmaz hale geldi.

DEMİR YIĞINI HALİNE GELDİ


Yangın, Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan Fiat Tofaş marka otomobil, alevlere teslim oldu. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken araç hurdaya döndü. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında soğutma çalışması gerçekleştirildi.

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