Seyir halindeki araç cayır cayır yandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobil aniden yandı. Alevler kısa sürede aracı sararken yapılan müdahale sonrasında aracın hurdaya döndüğü görüldü.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 08:58

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Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim onarak yanan TOFAŞ marka otomobil kullanılmaz hale geldi.



Yangın, Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan Fiat Tofaş marka otomobil, alevlere teslim oldu. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken araç hurdaya döndü. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında soğutma çalışması gerçekleştirildi.

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