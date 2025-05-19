İstanbul'da akılalmaz olay! Tetikçi tuttu eşinin kuyumcu dükkanını kurşunlattı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 19.05.2025 11:12

Kağıthane'de kuyumculuk yapan kadının iş yeri, 3 ayda 3 kez maskeli saldırganlar tarafından otomatik silahla kurşunlandı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştiren 8 şüpheli yakalandı. Saldırının kadının boşanma aşamasında olduğu eşinin tuttuğu tetikçiler tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Şüphelilerin saldırı anını cep telefonuna kaydettiği anlar da ortaya çıktı.

Olay, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 04.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre maskeli 3 şüpheli kuyumcunun önüne geldi. Şüphelilerden biri burada uzun namlulu otomatik silahla işyerine ateş ettikten sonra kaçtı. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.