Yaşam

Hatalı park sürücüyü isyan ettirdi! Kendi aracına zarar verdi

Kağıthane'de bir sokakta ilerleyen araç hatalı park nedeniyle zorluk yaşadı. Duruma sinirlenen sürücü, araçların arasından geçemeyince kendi aynasını kırarak tepki gösterdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Hatalı park sürücüyü isyan ettirdi! Kendi aracına zarar verdi

Kağıthane'de sokakta otomobiliyle ilerleyen sürücü, hatalı park nedeniyle araçların arasından geçemeyince kendi aracının aynasını kırarak duruma tepki gösterdi. Yaşananlar başka bir araç kamerasına yansırken olayı gören bir kişi, "Adamın aynasını kır kendi aynanı niye kırıyorsun" dedi.

İSYAN ETTİREN PARK HATASI! KENDİ ARACINA ZARAR VERDİ

Olay, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 08.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aracıyla sokakta ilerleyen sürücü, hatalı park eden araçlar nedeniyle geçemedi. Araç sahibine de ulaşamayan sürücü dakikalarca bekledi ancak kimse gelmeyince sinirlendi. Küfür eden ve sinirlenen sürücü kendi aracının yanına giderek, otomobilinin aynasını kırdı.

'ADAMIN AYNASINI KIR' DİYE TEPKİ GÖSTERDİ
Otomobilinin aynasını kıran sürücü aynayı parçalara ayırdıktan sonra yere fırlattı; ardından da duruma tepki gösterdi. Yaşananlar başka bir araç kamerasına yansırken olayı gören bir kişi sinirlenen sürücüye "Adamın aynasını kır kendi aynanı niye kırıyorsun" diyerek çıkıştı. Diğer yandan sokağa hatalı park eden araç sürücülerinden birisinin gelip yol vermesi sonrasında, aynasını kıran sürücünün yoluna devam ettiği öğrenildi.

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