Manisa'da katliam gibi kaza! Servis minibüsü devrildi: 1 ölü 13 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde gece saatleri seyir halinde ilerleyen bir servis minibüsü bilinmeyen nedenle devrildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler araçta bulunan Büşra Karayılan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Feci kazada yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 02:43

Paylaş



ABONE OL

Servis minibüsünün devrildiği kaza, akşam saatlerinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Soma ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir istikametine seyir halinde olan 34 KUF 316 plakalı servis minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sağ tarafına devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Manisa ve Balıkesir'den çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ 13 YARALI

Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ekipleri de yol güvenliğini aldı. Kazada, araçta bulunan Büşra Karayılan (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan V.K. isimli şahsın ağır yaralandığı, 12 kişinin ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN