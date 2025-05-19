Kırıkkale'de pes dedirten olay: Çaldığı araçlarla 5 kişiyi yaraladı

Kırıkkale'de bir kuaför işe aldığı M.Y.S. (21) tarafından darbedilmesinin ardından aracı, parası ve cep telefonu çalındı. Şüpheli çaldığı araçla 7 araca birden çarpıp 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis ekipleri zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 02:48

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Alınan bilgiye göre, kuaför Y.T, yanında yeni işe başlayan M.Y.S. (21) tarafından darbedildiği, aracı, parası ve telefonu gasbedildiği iddiasıyla polise ihbarda bulundu.

Çaldığı araçla Dispanser Kavşağı'nda çarptığı servis aracının şoförü N.K. inip kazaya bakarken, bu kez de servis aracını kaçıran M.Y.S. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Yapılan incelemelerde, M.Y.S'nin müştekilere ait 2 araçla toplam 7 araca çarptığı ve kazalarda 5 kişinin yaralandığı belirlendi.

Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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