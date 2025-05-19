Kardeşini yaraladı yengesini öldürdü! Zanlının ifadesi ortaya çıktı: Ukala ukala konuştu!

Tokat’ta miras nedeniyle aralarında husumet bulunan iki kardeş, elektrik kesintisi sonrası tartıştı. Tartışma büyüyünce silahını çeken ağabey, kardeşini yaralayıp yengesini öldürdü. Mahkemeye çıkarılan Serkan Demir, “Ukala ukala konuştu, sinirlendim” dedi.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 18:48

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşanan trajik olayda, miras yüzünden husumetli olan iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Elektrik kesintisinin fitilini ateşlediği kavgada ağabey Serkan Demir, ruhsatsız tabancasıyla kardeşi Emrah Demir'i yaraladı, yengesi Safiye Demir'i ise öldürdü. Gözaltına alınan ve tutuklanan Demir, mahkemede verdiği ifadede, cinayeti yengesinin ve kardeşinin sözleri üzerine sinirlenerek işlediğini söyledi. "ELEKTRİK KAVGASI KANLI BİTTİ" Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Aynı apartmanda yaşayan Serkan Demir (38) ile kardeşi Emrah Demir (35) ve yengesi Safiye Demir (34) arasında uzun süredir miras nedeniyle süregelen bir husumet bulunuyordu.

FOTOĞRAF: DHA KARDEŞİ VE YENGESİNE KURŞUN YAĞDIRDI İddiaya göre, binada yaşanan elektrik kesintisinin ardından Serkan Demir, kardeşinin dairesine giderek durumu konuşmak istedi. Ancak taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında ruhsatsız tabancasını çeken Serkan Demir, kardeşi Emrah Demir'i ve yengesi Safiye Demir'i vurdu. Ağır yaralanan çift, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak vücuduna altı kurşun isabet eden Safiye Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emrah Demir'in ise hastanede tedavisi devam ediyor.

FOTOĞRAF: DHA "UKALA UKALA KONUŞTU SİNİRLENDİM" Olay sonrası kaçmayan ve jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Serkan Demir, hastanedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayetin ardından sessizliğini koruyan Demir, mahkeme ifadesinde, "Aramızda miras nedeniyle uzun süredir tartışmalar oluyordu. Elektriği kestirmişler, konuşmak için kapılarına gittim. Kardeşim ukala ukala konuştu. Sinirlendim, kavga çıktı ve tabanca ile vurdum" dedi. Yaklaşık bir yıl önce evlendikleri öğrenilen Emrah ve Safiye Demir çiftinin mutlu birlikteliği trajediyle son buldu. Safiye Demir'in bugün Karayaka beldesinde toprağa verileceği bildirildi. Ağabey Serkan Demir ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN