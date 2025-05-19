20 milyonluk Ferrari küle döndü! Sürücü Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da lüks bir aracın motor bölümünde başlayan yangın otomobili komple sardı. Araç bir anda alevler içinde kalırken, yanan otomobilin değerinin 20 milyon TL olduğu öğrenildi. Öte yandan aracın direksiyonunda Beşiktaş Kulübü Başkanı ve iş insanı Serdal Adalı'nın 37 yaşındaki oğlu Celal Alaz Adalı'nın olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 14:52

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20 MİLYONLUK ARABA ALEV ALEV YANDI Eyüpsultan'da otomobil, motorunda çıkan yangın büyümesi sonucu alev alev yandı. Küle dönen aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi. Olay, saat 13.00 sıralarında Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 CAA 08 plakalı lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Alevlerin söndürülmesinin ardından otomobilin görüntüsü. (İHA) Dumanları fark eden sürücü, aracıyla yol kenarında durdu. Aşağı inen sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. O sırada araçta ufak çaplı patlama meydana geldi. Lüks otomobil kısa sürede küle döndü.

Alevlerin söndürülmesinin ardından otomobilin görüntüsü. (DHA) ALEV ALEV YANDIĞI ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçtaki yangını müdahale etti. Ardından da soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yanan aracın değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. ARACIN KİMİN KULLANDIĞI BELLİ OLDU 20 milyon lira değerindeki otomobili kimin kullandığı ortaya çıktı. Otomobili Beşiktaş Kulübü Başkanı ve aynı zamanda iş adamı Serdal Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı'nın (37) kullandığı öğrenildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN