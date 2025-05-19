Yaşam

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza

İstanbul'da hizmet veren Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, teknik arıza nedeniyle seferlerini Eminönü-Bağcılar arasında sürdürdü. Metro İstanbul'dan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN