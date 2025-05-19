Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza
İstanbul'da hizmet veren Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, teknik arıza nedeniyle seferlerini Eminönü-Bağcılar arasında sürdürdü. Metro İstanbul'dan konuyla ilgili açıklama yapıldı.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.