Asi Nehri'nde ölen balıklar Akdeniz'de sahile vurdu! Uzmanlar uyardı: Sakın tüketmeyin

Hatay'da Asi Nehri'nin Akdeniz ile buluştuğu noktaya ölü balıklar vurdu. Uzmanlar sahile vuran ölü balıkların tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 13:44

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Asi Nehri'nin Akdeniz ile buluştuğu noktada balık ölümleri yaşandı. Nehirden denize sürüklenen tatlı su balıkları sahile vurdu.

Lübnan'dan doğup Hatay'ın Samandağ ilçesinden denize dökülen Asi Nehri'nde günlük iklim değişikliği, aşırı kirlilik ve suyu kaplayan su sümbülleri nedeniyle sık sık balık ölümleri yaşanıyor. Özellikle kirlilik ve su sümbülleri nedeniyle oksijen yetersizliği yaşanan nehirde ölen balıklar, Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu Samandağ ilçesinde sahile vurdu. Uzmanlar, su sümbülleriyle birlikte sahile vuran tatlı su balıklarının tüketilmemesi için uyarıda bulundu.

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