Evinde kanlar içinde bulunmuştu! Şok gerçek: Sevgilisinin arkadaşları yakalandı

Giriş Tarihi: 19.05.2025 14:16

Polis ekipleri, İbrahim Solak'ın ev arkadaşını gözaltına aldı. Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olay günü eve 3 kişinin bahçe duvarından atlayarak girdiğini belirledi. Görüntüler, Solak'ın ev arkadaşına gösterildi. İbrahim Solak'ın olay günü, garson olarak çalıştığı oteldeki işinde olduğunu belirten ev arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İbrahim Solak'ın cansız bedeni evden böyle çıkarıldı. (DHA)

EVE GİREN KİŞİLER SEVGİLİSİNİN ARKADAŞI

Polis, güvenlik kamerasından tespit edilen 4 şüpheliyi Manisa'da yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli 4 kişinin, öldürülen İbrahim Solak'ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu belirtildi. Öte yandan, normalde motosiklet tamircisi olan İbrahim Solak'ın otellerde çalışmak için Denizli'den bir süre önce Fethiye'ye geldiği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.