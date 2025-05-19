Kurban pazarının yıldızı Poyraz'a 540 bin TL! Alıcısını buldu

Giriş Tarihi: 19.05.2025 13:37

Kayseri'den yurt dışı ve yurt içine büyükbaş satışı yapan Salim Asıl (28), çiftliğindeki, yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki 'Poyraz' isimli şampiyon boğasını, Sakarya'dan gelen Cüneyt Taş'a pazarlık sonrası 540 bin TL'ye sattı. Salim Asıl, "Yorucu ama sonu tatlı olan bir pazarlık oldu" derken, Cüneyt Taş (30) ise "İnternette gördüm. Beğenerek geldim buraya. 'Kar olmazsa, nam olur' dedim. Aldık, yükleyip götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kentte yurt içi ve yurt dışına büyükbaş satan Salim Asıl, çiftliğindeki 'Poyraz' isimli yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki boğasını satışa çıkardı. 2020 yılında Kayseri'den Irak'a ilk damızlık hayvan ihracatı yapan ve aynı dönemlerde en fazla damızlık ihracatı gerçekleştiren Asıl, Simmental Fleckvieh ırkı boğası 'Poyraz'a 550 bin TL istiyor.