Motosikletle giderken silahlı saldırıya uğradı: 1 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletle seyir halindeyken tabancayla vurulan M.G. kalçasından yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 05:48

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, akşam saatlerinde motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay, Sapanca ilçesine bağlı Yeni Mahalle Ünlüce Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. isimli kişi, arkadaşıyla birlikte motosikletle ilerlediği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Açılan ateş sonucu kalçasından vurulan M.G., motosikletten düşerek yere yığıldı. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.G., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan M.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, saldırgan ya da saldırganların kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

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