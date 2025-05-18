Kastamonu’da odun yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kastamonu-Sinop karayolunda, virajı alamayan odun yüklü tır devrilerek karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğe kapanırken olayda tır sürücüsü yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 05:44

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi yakınlarında, odun yüklü bir tırın devrilerek karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Olay sonrası yola saçılan odunlar toplanarak yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza, Kastamonu-Sinop karayolu üzerindeki Çördük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hami A. (30) yönetimindeki 37 ADB 912 plakalı odun yüklü Man marka tır, yolun tek şeride düştüğü virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak devrildi. Devrilen tır, karşı şeritten gelen E.A. (44) idaresindeki 37 ADF 509 plakalı otomobile çarptı.

Kazada tır sürücüsü Hami A. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, tırdan yola saçılan odunlar başka bir araca taşındı. Devrilen aracın kaldırılmasıyla birlikte, kazanın etkisiyle bir süreliğine tek şeride düşen yolda ulaşım yeniden normale döndü.

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