Kastamonu’da otomobil TIR'a çarptı: Maddi hasar oluştu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunda seyir halindeki bir otomobil, önünde ilerleyen tırın dorsesine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 05:53

Paylaş



ABONE OL

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tıra çarpması sonucu maddi hasar oluştu. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaza, Tosya ilçesi D-100 karayolunda Samsun-İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 LB 4549 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen bir tırın dorsesine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından, kısa süreli aksayan trafik tekrar normale döndü.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN