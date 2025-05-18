Kastamonu’da otomobil TIR'a çarptı: Maddi hasar oluştu
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunda seyir halindeki bir otomobil, önünde ilerleyen tırın dorsesine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tıra çarpması sonucu maddi hasar oluştu. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Kaza, Tosya ilçesi D-100 karayolunda Samsun-İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 LB 4549 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen bir tırın dorsesine arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından, kısa süreli aksayan trafik tekrar normale döndü.
Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.