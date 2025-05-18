Manisa’da Narko Alan operasyonu: Aranan 5 şahıs yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği “Narko Alan Uygulaması” kapsamında yapılan denetimlerde, aranan 5 şahıs yakalanırken uyuşturucu maddeler, ruhsatsız silah ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 02:51

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Manisa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gece saatlerinde gerçekleştirilen "Narko Alan Uygulaması" başarıyla tamamlandı. İl genelinde eş zamanlı yürütülen uygulamada aranan 5 şahıs yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, 16 Mayıs tarihinde saat 21.00 ile 22.30 arasında, il merkezi ve ilçelerde "Narko Alan Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında okul çevreleri, umuma açık alanlar, eğlence yerleri ve park-bahçelerde denetimler yapıldı.

Toplamda 78 ekip ve 267 personelin görev aldığı uygulamada, bin 803 şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan kontrollerde arama kaydı bulunan 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca denetim kapsamında 761 araç ve motosiklet incelendi; 79 araç sürücüsüne toplamda 309 bin 394 TL idari para cezası uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.

Uygulamada 78 umuma açık işyeri, 60 okul çevresi, 68 park ve bahçe ile 57 metruk bina çevresi denetlendi. Denetimler sonucunda 5 gram metamfetamin, 1,74 gram esrar, 263 ecstasy hap, 149 sentetik ecza hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 şahıs hakkında TCK 191 uyarınca işlem yapılırken, 2 şahıs hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli işlem başlatılarak gözaltına alındıkları bildirildi.

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