Türkiye bu olayı konuşuyor! Müge Anlı'da aranmıştı: Dondurucuda bulunan cesetle ilgili flaş gelişme

Giriş Tarihi: 17.05.2025 22:04

Olay, 16 Mayıs Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il dışından gelen ev sahibi C.Ç., uzun süredir haber alamadığı kiracısı için çilingir çağırarak kapıyı açtırdı.

Evde yapılan aramada, derin dondurucu ve buzdolabında çöp poşetlerine sarılı erkek cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve savcılık ekipleri, detaylı inceleme yaptı.

Hüseyin Okumuşoğlu'nun cansız bedeni evden böyle çıkarıldı. (DHA)

Ekiplerin incelemesinde, erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içerisinde derin dondurucuya ve buzdolabının buzluk kısmına yerleştirildiği belirlendi. Evde yapılan aramada, bıçak ve satır ele geçirildi. Ceset, evdeki incelemeden sonra Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesedin, 2014 yılında Ankara'dan Kırıkkale'ye gittikten sonra ortadan kaybolan o dönem 40 yaşında olan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Okumuşoğlu'nun cenazesi, sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

4 ŞÜPHELİ, SEVK EDİLDİKLERİ ADLİYEDE ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında, evi kiralayan ve iki hafta önce vefat eden Meliha Veske'nin eşi S.V., kızı S.V., oğlu H.V. ve yeğeni K.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.