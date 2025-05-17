Yaşam

Türkiye bu olayı konuşuyor! Müge Anlı'da aranmıştı: Dondurucuda bulunan cesetle ilgili flaş gelişme

Geçtiğimiz gün Kırıkkale'de korkunç bir olay yaşandı. Kiracısının öldüğünü öğrenince il dışından gelip, çilingirle eve giren ev sahibi derin dondurucu ve buzdolabının içinde parçalanmış erkek cesedi buldu. Cesedin, 2014 yılından bu yana kayıp olan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Okumuşoğlu'nun yıllar önce Müge Anlı'nın programında da arandığı ve cesedin bulunduğu evde oturan Meliha V.'nin adının da programda geçtiği öğrenilmişti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Türkiye bu olayı konuşuyor! Müge Anlı'da aranmıştı: Dondurucuda bulunan cesetle ilgili flaş gelişme

Olay, 16 Mayıs Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il dışından gelen ev sahibi C.Ç., uzun süredir haber alamadığı kiracısı için çilingir çağırarak kapıyı açtırdı.

(Foto DHA)(Foto DHA)

Evde yapılan aramada, derin dondurucu ve buzdolabında çöp poşetlerine sarılı erkek cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve savcılık ekipleri, detaylı inceleme yaptı.

Hüseyin Okumuşoğlu'nun cansız bedeni evden böyle çıkarıldı. (DHA)Hüseyin Okumuşoğlu'nun cansız bedeni evden böyle çıkarıldı. (DHA)

Ekiplerin incelemesinde, erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içerisinde derin dondurucuya ve buzdolabının buzluk kısmına yerleştirildiği belirlendi. Evde yapılan aramada, bıçak ve satır ele geçirildi. Ceset, evdeki incelemeden sonra Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesedin, 2014 yılında Ankara'dan Kırıkkale'ye gittikten sonra ortadan kaybolan o dönem 40 yaşında olan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Okumuşoğlu'nun cenazesi, sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

4 ŞÜPHELİ, SEVK EDİLDİKLERİ ADLİYEDE ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Soruşturma kapsamında, evi kiralayan ve iki hafta önce vefat eden Meliha Veske'nin eşi S.V., kızı S.V., oğlu H.V. ve yeğeni K.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hüseyin Okumuşoğlu, 2016 yılında Müge Anlı'nın programında da aranmıştı. (A Haber arşiv)Hüseyin Okumuşoğlu, 2016 yılında Müge Anlı'nın programında da aranmıştı. (A Haber arşiv)

"KİMSEYİ GÖRMÜYORDUK"

Olay sonrası konuşan bina sakini Lütfü Gümüşsoy, "Uzun zamandır kimin oturduğunu bilmiyoruz. 'Eşyalarıyla birlikte kiraya verdik' demişlerdi. Geleni gideni merak ediyorduk. Ev sahibi de 'Kirasını alıyorum' diyordu. Biz de birisi var sanıyorduk. Karşı komşulara soruyorduk, 'Buraya gelen giden var mı?' diye. Onlar da 'Kimseyi görmüyoruz' diyorlardı. Dün ev sahibi geldi, 'Çilingir getireceğim, evi açtıracağım. Problemli bir durum var' dedi. Bilgimiz bu kadar. 2002'den beri bu binadayım, böyle bir şey hiç yaşanmadı. Hiç koku da hissetmedik. Elektrik faturası geliyordu, demek ki ödüyorlar diye düşünüyordum" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Evde oturan Meliha V.'nin adı Müge Anlı'nın programında da geçmişti. (A Haber arşiv)Evde oturan Meliha V.'nin adı Müge Anlı'nın programında da geçmişti. (A Haber arşiv)

MÜGE ANLI'DA ARANMIŞTI

Cesedi bulunan Hüseyin Okumuşoğlu, ekranların fenomen programı Müge Anlı'da yıllar önce aranmıştı. Ancak o dönem Okumuşoğlu'na ait bir iz bulunamamıştı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

YAZDIĞI NOT DİKKAT ÇEKTİ

Okumuşoğlu'nun ailesi, 2016 yılında programa çıkarak yardım istemiş, oğullarının kaybolmadan önce "Tüm birikimimi Meliha ablama bırakıyorum" yazılı bir not bıraktığını açıklamıştı. O dönem programda adı geçen Meliha V. ise dikkat çeken isimlerden biri olmuştu.

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