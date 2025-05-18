Küçükçekmece'de 7 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Küçükçekmece'de 7 katlı bir apartmanın çatısında gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 02:55

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatısında gece yarısı çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Yangın kısa sürede tüm çatıyı etkisi altına alırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak olası bir facianın önüne geçti.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Burcu Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve tüm çatı bölümü alevlere teslim oldu. Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın bitişik binalara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı dairede kayınvalidesinin yaşadığını belirten Volkan Çeçen, "Yanan ev kaynanamın evi. En üst katta oturuyordu. Telefon geldi, alevler yükselmişti. Çatı komple yok olmuş gibiydi. İtfaiye zamanında yetişti, Allah razı olsun. Çatının kapısını açtıklarında alevler yüzlerine vurmuş. İçeride birileri var sanarak kapıyı açmışlar, kendilerini zor dışarı atmışlar" dedi.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.