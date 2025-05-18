Elazığ’da aynı mahallede peş peşe silahlı saldırı! Muhtarın aracına silahlı saldırı: 2 yaralı

Elazığ’ın Sürsürü Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen iki ayrı silahlı olay, mahalle sakinlerini tedirgin etti. İlk olayda, daha önce silahlı saldırıya uğrayan mahalle muhtarının aracı kurşunlanırken, kısa süre sonra aynı bölgede çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 03:02

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Edinilen bilgilere göre, 9 gün önce muhtarlık binasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Sürsürü Mahallesi Muhtarı Hacı Mehmet Özer'in evinin önünde park halinde bulunan aracı, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kurşunlandı. Olayın ardından yaklaşık yarım saat sonra aynı mahallede çıkan silahlı kavgada ise iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, iki olayın birbiriyle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde durarak, her iki olay yerinde de incelemelerde bulundu. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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