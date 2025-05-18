Kastamonu’da otomobil dereye uçtu! Evlilik hazırlığı yapan genç kadın hayatını kaybetti

Azdavay ilçesinde yoldan çıkarak dereye uçan otomobilde ağır yaralanan 24 yaşındaki Ayşegül Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 05:23

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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada, sürücü Ayşegül Çelik (24) hayatını kaybetti, yanındaki Hüseyin U. (25) yaralandı. Hayatını kaybeden Çelik'in kısa süre sonra evlenmeyi planladığı öğrenildi.

Kaza, Azdavay ilçesine bağlı Topuk köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşegül Çelik idaresindeki 37 FD 542 plakalı otomobil, yolda bulunan mucura kapılarak kontrolden çıktı. Virajı alamayan araç, yol kenarından çıkarak dere yatağına uçtu.

Kazada sürücü Ayşegül Çelik ve araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk olarak Azdavay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Ayşegül Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan araç, vinç yardımıyla dere yatağından çıkarılarak yediemin otoparkına çekildi.

Öte yandan, yaşamını yitiren Ayşegül Çelik'in evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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