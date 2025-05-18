Bursa'da otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi yaralandı

İnegöl’de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 05:27

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaza, İnegöl ilçesine bağlı Hocaköy ile Gülbahçe Mahalleleri arasında bulunan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülbahçe istikametinde seyir halinde olan Remziye Ç. (44) idaresindeki 16 PG 900 plakalı cip, karşı yönden gelen Erdal D. (53) yönetimindeki 16 CHB 25 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Safiye D. (52) yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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