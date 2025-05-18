Eski oyuncu evinin balkonunda ölü bulundu!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan ve bir dönem oyunculuk yaptığı öğrenilen Ahmet Fırat, apartman balkonunda ölü olarak bulundu. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 05:19

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan Ahmet Fırat, evinin balkonunda hareketsiz halde bulundu. Bir dönem oyunculuk yaptığı belirtilen Fırat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi 140. Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartman sakinlerinden biri alt kattaki daireyi havalandırmak için balkona çıktığında, karşı dairenin balkonunda uzun süredir hareketsiz oturan bir kişiyi fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Fırat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fırat'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, Ahmet Fırat'ın geçmişte oyunculuk yaptığı bilgisine de ulaşıldı.

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