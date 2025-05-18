Anneler Günü’nde canına kıyan genç kadının notları ortaya çıktı: Kızıma dayandım

Giriş Tarihi: 18.05.2025 05:40

Olay, 11 Mayıs'ta Çaybaşı ilçesine bağlı Aşıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Genç kadın Arzu Ay, evinin yanında bulunan bir ağaca asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi işlemlerinin ardından Arzu Ay, 13 Mayıs'ta İlküvez Mahallesi 'nde toprağa verildi.

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Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Arzu Ay'ın eşi C.A. ile kayınvalidesi K.A. gözaltına alındı. C.A.'nın, eşine karşı uzun süredir fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, eziyet ettiği bilgisine ulaşıldı. Kayınvalide K.A.'nın da gelinine kötü davrandığı ileri sürüldü.

İşlemleri tamamlanan C.A., "eşe karşı eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayınvalide K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından evde yapılan aramalarda Arzu Ay'a ait olduğu değerlendirilen, defter yapraklarına yazılmış notlar bulundu. Genç kadının bu notlarda, "Sürekli azarlanıyorum, kızıma dayandım" ifadeleriyle yaşadığı zorlukları dile getirdiği belirtildi. Ay'ın notlarında, eşi ve kayınvalidesi tarafından gördüğü kötü muamele nedeniyle çaresizlik yaşadığına dair satırlar yer aldı.