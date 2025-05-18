Karadeniz Ereğli’de midibüs park halindeki cipe çarptı: 2 yaralı

Karadeniz Ereğli’nin Gülüç beldesinde kontrolünü kaybeden midibüs, park halindeki bir cipe çarparak devrildi. Kazada sürücü ile bir yolcu yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 04:35

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, rampadan inerken direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs, park halindeki cipe çarptıktan sonra devrildi. Kazada midibüs sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Erdoğan A. idaresindeki 67 AEG 962 plakalı midibüs, Gülüç beldesinde rampa aşağı inerken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki bir cip ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle midibüs yan yatıp devrildi.

Kazada midibüs sürücüsü Erdoğan A. ile yolcu Nihal A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale etti. Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Devrilen midibüs, yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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