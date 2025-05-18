Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 04:33

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Karabük'te Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü.

Edinilen bilgilere göre, İ.A. yönetimindeki 37 AU 621 plakalı araç ile S.Ç.Y. idaresindeki 06 EY 5955 plakalı otomobil Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada, sürücü S.Ç.Y. ile araçta bulunan çocuklar S.Y., S.Y. ve E.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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