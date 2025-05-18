Edirne'de virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde virajı alamayan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı, yaralılardan ikisinin durumu ciddi.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 04:46

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Keşan'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, virajı alamayarak bariyerlere çarptı ve takla attı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İspat Cami Mahallesi Muhtar Ali Çevikel Caddesi'nden Bolayır Caddesi yönüne gitmekte olan 22 HF 800 plakalı otomobil, Keşan Küçük Sanayi Sitesi girişinde virajı alamayarak kontrolden çıktı. Otomobil, demir bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılar S.S., Y.G.S. ve T.K.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan S.S. ve Y.G.S.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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