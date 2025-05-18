Çanakkale Boğazı’nda arıza yapan tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişinin bulunduğu 10 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde çekilerek Çanakkale Marina’ya yanaştırıldı.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 03:25

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Çanakkale Boğazı'nda dün meydana gelen olayda, içinde 3 kişinin bulunduğu bir tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek limana güvenli şekilde ulaştırıldı.

Olay, dün Çanakkale Boğazı'nda meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu yaklaşık 10 metrelik tekne, Çanakkale önlerinde seyir halindeyken makine arızası yaptı. Tekne sürüklenmeye başlayınca, kaptan durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi.

İhbarın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi. Kısa sürede arızalı tekneye ulaşan ekipler, tekneyi yedekleyerek güvenli şekilde Çanakkale Marina'ya yanaştırdı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tekne ve içindeki 3 kişi güvenli şekilde karaya çıkarıldı. Kıyı Emniyeti ekipleri, olası deniz kazalarının önüne geçmek için müdahalenin hızla gerçekleştirildiğini belirtti.

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