İzmir Otogarı'nda evsiz adam bankta ölü bulundu

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, sokakta yaşadığı öğrenilen 66 yaşındaki R.T., bankta hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 05:11

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İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, yolcu bekleme alanındaki bir bankta hareketsiz yatan evsiz bir kişi ölü bulundu. Kimliği R.T. olarak tespit edilen adamın terminal çevresinde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Bornova ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Terminalde bulunan vatandaşlar, yolcu bekleme peronundaki bankta uzun süre hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde, bankta yatan kişinin 66 yaşındaki R.T. olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. R.T.'nin uzun süredir evsiz olduğu ve terminal çevresinde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından R.T.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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