Bodrum'da villaya suç operasyonu: 33 yıl hükümlü firariyle birlikte 3 tutuklama

Muğla’nın Bodrum ilçesinde özel harekât destekli operasyonla, hakkında 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 2 kişi saklandıkları villada yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 05:15

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Muğla'da "tasarlayarak öldürme" ve "tutuklunun kaçması" suçlarından 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü ve birlikte saklandığı 2 şüpheli, jandarma ve polis ekiplerinin Bodrum'daki villaya düzenlediği operasyonda yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce İlamat Bürosu'nca hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün Ula ilçesinde bir villada saklandığını tespit etti.

Elde edilen bilgiler üzerine özel harekât destekli operasyon düzenlendi. Baskında firari hükümlü ile birlikte farklı suçlara karıştığı belirlenen 2 kişi daha gözaltına alındı. Villada yapılan aramada bir kalaşnikof tüfek, beş farklı modelde tabanca, 77 AK-47 fişeği, 210 tabanca mermisi, iki balistik yelek, bir sahte nüfus cüzdanı ve yüklü miktarda döviz ile Türk lirası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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