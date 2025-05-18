Adana’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 04:54

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücünün zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mustafabeyli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobilin motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangının otluk alana da sıçramasını önleyerek alevleri kontrol altına aldı. Ancak otomobil, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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