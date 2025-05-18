Elmadağ’da LPG’li otomobilde patlama: Araç küle döndü

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde LPG’li bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Alev alan araç kısa sürede yanarken, olay yerinden kaçan şüpheliler için arama çalışmaları başlatıldı.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 03:08

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Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan Mahallesi'nde akşam saatlerinde LPG'li bir otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın sonucu araç alevler içinde kaldı. Olay yerinden kaçan bazı şüphelilerin olduğu öğrenilirken, güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. LPG ile çalışan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından otomobil bir anda alev aldı.

Çevredeki vatandaşlar, patlama sesiyle olay yerine koşarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatırken, olay sonrası araçtan uzaklaştığı iddia edilen bazı şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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