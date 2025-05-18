Ankara’da sürücülerle dükkan sahipleri arasında arbede çıktı

Ankara'nın Mamak ilçesinde araç içindeki kişilerle bir dükkanda bulunanlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle olay büyümeden kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 03:22

Paylaş



ABONE OL

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Hüseyingazi semtinde akşam saatlerinde araçta bulunan bir grup ile bir iş yerindeki kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay yerine çağrılan polis ekipleri arbedeyi büyümeden sonlandırdı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Mamak'ın Hüseyingazi semtinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple araç içinde bulunan bir grup ile yol kenarında bulunan bir dükkandaki kişiler arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce araçtaki şahıslar araçtan inerek dükkana yöneldi.

İki grup arasında yaşanan arbede çevrede endişe yaratırken, olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, taraflara müdahale ederek kavgayı büyümeden kontrol altına aldı. Kavgaya karışan bazı şahısların gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN