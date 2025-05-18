Yargıtay’dan canavar Mehmet Erdoğan hakkında dikkat çeken karar! Doktor Zeynep Erdoğan'ı canice katletmişti
Ankara’da yaşayan Opr. Dr. Zeynep Erdoğan, pandemi sürecinde kendisini mühendis olarak tanıtan Mehmet Erdoğan ile tanıştı ve 8 ay içinde evlendi. Ancak aralarında çıkan tartışma, kanlı bir sonla noktalandı. Mehmet Erdoğan, eşi Zeynep Erdoğan’ı canice öldürürken, olay sırasında yanında bulunan 16 yaşındaki Ahmet A.'yı da ağır yaraladı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Erdoğan, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay'dan ise "pandemi canisi" olarak anılan sanıkla ilgili dikkat çeken bir hamle geldi.
Ankara'da yaşayan, üç çocuk annesi Opr. Dr. Zeynep Erdoğan, pandemi döneminde internet üzerinden tanıştığı ve kendisini mühendis olarak tanıtan Mehmet Erdoğan ile yaklaşık 8 ay sonra evlendi. Ancak Mehmet Erdoğan'ın sürekli para talep etmesi ve herhangi bir işte çalışmaması, genç kadının şüphelenmesine yol açtı. Durumu araştıran Zeynep Erdoğan, eşi olarak bildiği kişinin aslında sabıkalı bir dolandırıcı olduğunu ortaya çıkardı.
CİNAYET GÜNÜ DEHŞETİ YAŞATMIŞTI
Sabah'ın haberine göre 9 Mayıs 2021'de çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Erdoğan, önce üvey oğlu Ahmet A.'yı bağlayarak bodrum kata indirdi, ardından eline aldığı sopayla Zeynep Erdoğan'ın başına vurdu, ellerini, ayaklarını ve ağzını bantladı.
Ardından bıçağı eşine 5 kez saplayarak ölümüne neden oldu. Cinayetin ardından eşi Zeynep Erdoğan'a ait otomobille kaçan sanık, Ahmet A.'nın iplerini çözerek yardım istemesi üzerine kısa süre içinde yakalandı.
"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ" SAVUNMASI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Mehmet Erdoğan hakkında "eşe karşı kasten öldürme", "öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıla kadar hapis cezası istendi. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Erdoğan, "Çok pişmanım. Öldürmek istemedim. Çocuğu annesini o halde görmesin diye alt kata indirdim" diyerek kendini savundu.
Ancak mahkeme, sanığın cezai ehliyetinde sorun bulunmadığına ve olayın planlı şekilde gerçekleştiğine kanaat getirerek "kasten öldürme", "öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 25 yıl hapis cezasına hükmetti. Sanık lehine herhangi bir indirim uygulanmadı.