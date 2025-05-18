Yargıtay’dan canavar Mehmet Erdoğan hakkında dikkat çeken karar! Doktor Zeynep Erdoğan'ı canice katletmişti

Giriş Tarihi: 18.05.2025 10:28

Ankara 'da yaşayan, üç çocuk annesi Opr. Dr. Zeynep Erdoğan, pandemi döneminde internet üzerinden tanıştığı ve kendisini mühendis olarak tanıtan Mehmet Erdoğan ile yaklaşık 8 ay sonra evlendi. Ancak Mehmet Erdoğan'ın sürekli para talep etmesi ve herhangi bir işte çalışmaması, genç kadının şüphelenmesine yol açtı. Durumu araştıran Zeynep Erdoğan, eşi olarak bildiği kişinin aslında sabıkalı bir dolandırıcı olduğunu ortaya çıkardı.

Ardından bıçağı eşine 5 kez saplayarak ölümüne neden oldu. Cinayetin ardından eşi Zeynep Erdoğan'a ait otomobille kaçan sanık, Ahmet A.'nın iplerini çözerek yardım istemesi üzerine kısa süre içinde yakalandı.

Zeynep Erdoğan'ı öldüren Mehmet Erdoğan (AHABER ARŞİV)

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ" SAVUNMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Mehmet Erdoğan hakkında "eşe karşı kasten öldürme", "öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıla kadar hapis cezası istendi. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Erdoğan, "Çok pişmanım. Öldürmek istemedim. Çocuğu annesini o halde görmesin diye alt kata indirdim" diyerek kendini savundu.

Ancak mahkeme, sanığın cezai ehliyetinde sorun bulunmadığına ve olayın planlı şekilde gerçekleştiğine kanaat getirerek "kasten öldürme", "öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 25 yıl hapis cezasına hükmetti. Sanık lehine herhangi bir indirim uygulanmadı.