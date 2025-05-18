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Sokaktan geçti! Vatandaşlar korkuyla sokağa döküldü

Akşam saatlerinde bir restoranda yemek yiyen vatandaşlar, aniden hissettikleri titreşimleri deprem zannederek paniğe kapıldı. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, korkuyla kendilerini dışarıya atarken gerçek bambaşka çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 18.05.2025 10:17
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Sokaktan geçti! Vatandaşlar korkuyla sokağa döküldü

Olay, 15 Mayıs Perşembe günü Esenyurt ilçesi Osman Gazi Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde bir restoranda yemek yiyen vatandaşlar, aniden hissettikleri titreşimleri deprem zannederek paniğe kapıldı. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, korkuyla kendilerini dışarıya atarken gerçek bambaşka çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşların deprem sandığı hadisenin asıl nedeninin, sokaktan geçen bir otomobilin yüksek sesle çaldığı müzik olduğu ortaya çıktı. Deprem olmadığını anlayan vatandaşlar derin bir soluk alırken restorandan korkuyla kaçtıkları o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

SOKAKTAN GEÇTİ! KORKUYLA KAÇTILAR

Görüntülerde, restoranda yemek yiyen vatandaşların bir anda masalardan kalkıp dışarıya doğru koşturduğu anlar yer aldı.

Bas sesini deprem sanan vatandaşlar böyle sokağa döküldü (İHA)Bas sesini deprem sanan vatandaşlar böyle sokağa döküldü (İHA)

"HERKES KAÇMAYA BAŞLADI"

İşletme sahibi Ayhan Acar yaşanan o anlarla ilgili, "Ben o gün servisteydim. Buradan ses sistemi olan bir araba geçti. Ben aslında anladım ama arkadaşlar deprem oluyor zannederek kaçmaya başladı. Bir anda burada bir panik yaşandı. Baktım herkes kaçmaya başladı ama gerçeği anladıktan sonra komik bir durum oldu bizim için." diye konuştu.

Bas sesini deprem sanan vatandaşlar böyle sokağa döküldü (İHA)Bas sesini deprem sanan vatandaşlar böyle sokağa döküldü (İHA)
"HERKES KENDİ HALİNE GÜLDÜ"

Müşterilerinin bas sesiyle deprem paniği yaşadığını ifade eden Leyla Uçar Acar ise, "Otururken birden bire bir gürültü koptu. Biz fark ettik ama müşteriler, tabii herkeste deprem paniği olduğu için insanlarda kaçmaya başladılar. İnsanlar durumu fark edene kadar deprem korkusu yaşadılar. Baya gerçekten deprem gibiydi ama biz araçları gördüğümüz için deprem olmadığını anladık. Ama müşterilerin anlaması biraz zaman aldı. Anladıktan sonra herkes kendi haline güldü sonrası çok eğlenceli oldu." dedi.

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