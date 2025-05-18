Sokaktan geçti! Vatandaşlar korkuyla sokağa döküldü

Bas sesini deprem sanan vatandaşlar böyle sokağa döküldü (İHA)

"HERKES KAÇMAYA BAŞLADI"



İşletme sahibi Ayhan Acar yaşanan o anlarla ilgili, "Ben o gün servisteydim. Buradan ses sistemi olan bir araba geçti. Ben aslında anladım ama arkadaşlar deprem oluyor zannederek kaçmaya başladı. Bir anda burada bir panik yaşandı. Baktım herkes kaçmaya başladı ama gerçeği anladıktan sonra komik bir durum oldu bizim için." diye konuştu.