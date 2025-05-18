Deniz ambulansı iskeleye yanaşamayınca hasta balıkçı teknesi sevk edildi

Balıkesir’in Paşalimanı Adası’nda düşerek yaralanan 89 yaşındaki kadın, deniz ambulansının iskeleye yanaşamaması üzerine balıkçı teknesiyle Erdek’e getirildi.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 04:51

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Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda yalnız yaşayan 89 yaşındaki Memnune Ş., evinde düşerek yaralandı. Deniz ambulansının iskeleye yanaşamaması nedeniyle hasta, balıkçı teknesiyle zorlu bir yolculuğun ardından Erdek'e sevk edildi.

Olay, Paşalimanı Adası'nın Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan 89 yaşındaki Memnune Ş., evinde düşerek yaralanınca, komşuları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin talebi üzerine deniz ambulansı sevk edildi ancak iskelede uygunluk olmadığı gerekçesiyle ambulansın yanaşamayacağı bildirildi.

Evden alınan yaşlı kadın, karayolu ile iskeleye getirildi. Burada hazır bekleyen bir balıkçı teknesinin arka kısmına alınan Memnune Ş., yaklaşık 2 saat süren zorlu deniz yolculuğuyla Erdek Narlı Mahallesi'ne ulaştırıldı. Narlı İskelesi'nde bekleyen kara ambulansı tarafından teslim alınan yaşlı kadın, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede deniz ambulanslarının iskeleye yanaşmasının mümkün olmadığı belirtilirken, vatandaşlar iskeleye yanaşan teknelerin boyutlarının ambulans teknesi ile aynı olduğunu ifade ederek bu duruma tepki gösterdi.

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